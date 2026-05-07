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Les fiches Français Brevet 3e

Thomas Gargallo

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Un outil clair et efficace pour réviser tout le programme de Français 3e et préparer le Brevet sereinement grâce à des fiches simples, des quiz et des annales corrigées. Ces 55 fiches détachables couvrent l'ensemble du programme de Français de 3e : langue, compréhension, rédaction, analyse littéraire et méthodologie. > Un format clair et synthétique pour mémoriser rapidement l'essentiel. Points forts du livre : - Tout le cours en fiches pour revoir rapidement chaque notion du programme. - Des annales corrigées pour s'exercer en conditions réelles d'examen. - Des quiz corrigés pour vérifier ses acquis et repérer les points à renforcer. - Des conseils méthodologiques pour réussir chaque partie de l'épreuve. - Format détachable idéal pour réviser partout et organiser facilement son travail. Pour les élèves et les parents : un outil 100% pratique Chaque fiche répond à un objectif précis : comprendre, mémoriser, s'entraîner. Les corrigés permettent un travail autonome et efficace, sans stress. Parfait pour accompagner les révisions tout au long de l'année ou en période d'examen.

Par Thomas Gargallo
Chez Bordas Editions

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Auteur

Thomas Gargallo

Editeur

Bordas Editions

Genre

Français 3e

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Les fiches Français Brevet 3e

Thomas Gargallo

Paru le 07/05/2026

128 pages

Bordas Editions

6,50 €

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Scannez le code barre 9782047410288
9782047410288
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