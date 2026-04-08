Cosy crochet. Magical cutties

10 modèles d'amigurumis kawaii à crochter en laine chenille pour une douceur incomparable ! Laissez-vous transporter au pays des amigurumis avec ces 10 modèles d'animaux magiques : d'une licorne à la crinière arc-en-ciel à un adorable bonhomme champignon en passant par un petit dragon... Grâce à la douceur de la laine chenille, vos créations seront magiques, mais aussi douces et fluffy. - Idéal pour les débutants. - Instructions en pas à pas - Vidéos avec les bases Prenez du tems pour vous et oubliez le quotidien !