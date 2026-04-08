Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Cosy crochet. Magical cutties

Claire Deschamps-Prüller

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
10 modèles d'amigurumis kawaii à crochter en laine chenille pour une douceur incomparable ! Laissez-vous transporter au pays des amigurumis avec ces 10 modèles d'animaux magiques : d'une licorne à la crinière arc-en-ciel à un adorable bonhomme champignon en passant par un petit dragon... Grâce à la douceur de la laine chenille, vos créations seront magiques, mais aussi douces et fluffy. - Idéal pour les débutants. - Instructions en pas à pas - Vidéos avec les bases Prenez du tems pour vous et oubliez le quotidien !

Par Claire Deschamps-Prüller
Chez Marabout

|

Auteur

Claire Deschamps-Prüller

Editeur

Marabout

Genre

Dessin

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cosy crochet. Magical cutties par Claire Deschamps-Prüller

Commenter ce livre

 

Cosy crochet. Magical cutties

Claire Deschamps-Prüller

Paru le 08/04/2026

64 pages

Marabout

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782501201995
9782501201995
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.