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#Imaginaire

Love-dating

Audrey Dana

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Les pires dates amoureux, servis par un casting cinéma 5 étoiles, racontés sous forme de comédie par l'autrice et réalisatrice de Sous les jupes des filles. Voilà un sujet qui parlera à tout le monde : les situations dôles, absurdes, gênantes, pathétiques, rageantes, inattendues, auxquelles on se retrouve confrontés lors du love-dating. Pour les raconter, Audrey Dana met en scène une galerie d'anti-héros qu'on a tous et toutes croisé : des radins d'anthologie, des machos d'exportation, des mystiques branchés sur la Wi-Fi cosmique, des à côté de la plaque, des salopards, des qui ne doutent de rien, et une fascinante collection de spécimens collés à leur mère, leur ex, leur progéniture. Et elle s'est inspirée d'histoires vraies, comme elle l'avait fait lors de l'écriture de Sous les jupes des filles. Il est impossible de ne pas se reconnaître dans ces histoires, où les promesses s'évaporent en un clin d'oeil, mais qui nous purifient par le rire.

Par Audrey Dana
Chez Seuil

|

Auteur

Audrey Dana

Editeur

Seuil

Genre

Divers

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Love-dating

Audrey Dana

Paru le 07/05/2026

144 pages

Seuil

20,90 €

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Scannez le code barre 9782021612714
9782021612714
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