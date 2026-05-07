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#Essais

Progrès et Régression

Rahel Jaeggi

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L'idée de progrès semble aujourd'hui désuète, aussi bien au regard de l'état du monde qu'en termes de mot d'ordre ou de dynamique politique. Pourtant, il est bien difficile de nier la réalité de certaines avancées : l'abolition de l'esclavage, la construction des systèmes de sécurité sociale, la pénalisation du viol conjugal sont des exemples de progrès largement reconnus. Mais le constat de progrès locaux coexiste avec celui de nombreuses régressions - recul démocratique, montée en puissance des autoritarismes, xénophobie croissante... Dans ce livre, Rahel Jaeggi défend le couple progrès/régression comme un outil socio-philosophique indispensable pour développer une approche lucide de l'époque contemporaine. Mais cela implique une conception nouvelle du progrès : d'une part, loin d'être un mouvement linéraire vers un bien posé d'avance, celui-ci serait plutôt un processus d'acquisition d'expérience et de résolution de problèmes. D'autre part, il se traduit par une transformation des formes de vie et des pratiques qui n'est jamais achevée. En renouvelant ainsi les interrogations de la Théorie critique à l'aide de la tradition pragmatiste et à la lumière de sa propre contestation du progressisme naïf, Rahel Jaeggi nous offre les moyens de porter un jugement affûté sur les tendances émancipatrices et oppressives à l'oeuvre aujourd'hui.

Par Rahel Jaeggi
Chez Seuil

|

Auteur

Rahel Jaeggi

Editeur

Seuil

Genre

Ouvrages généraux

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Progrès et Régression

Rahel Jaeggi

Paru le 07/05/2026

416 pages

Seuil

25,00 €

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