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Des idées pour mon potager

Laetitia Bataille

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Cultiver son potager n'a jamais été aussi moderne. Entre aspiration à une vie plus saine, retour aux circuits courts et désir d'un environnement harmonieux, le potager s'impose aujourd'hui comme un véritable art de vivre. Mais comment créer un jardin nourricier à la fois productif, esthétique et adapté à notre époque ? Laetitia Bataille propose une approche totalement inédite du potager et du verger. Loin des manuels techniques ou des recettes toutes faites, ce beau livre invite à repenser l'espace nourricier comme un lieu d'inspiration, de créativité et de plaisir - un jardin qui se cultive autant qu'il se contemple. A travers 14 chapitres richement illustrés, des exemples tirés de jardins vivriers remarquables, des idées originales faciles à mettre en oeuvre, des conseils pratiques et des encadrés "Le mot du pro" , l'auteur offre une mine de pistes accessibles pour imaginer : - un tracé harmonieux et élégant, - des associations de plantes pleines de charme, - des plantations colorées, équilibrées et productives, - un potager ou un verger adapté à tous les espaces - même un balcon ! Qu'il soit modeste ou généreux, historique ou contemporain, votre potager deviendra un lieu de promenade, d'émotion, de ressourcement... et bien sûr de belles récoltes. Pour s'inspirer, rêver, et cultiver autrement

Par Laetitia Bataille
Chez Campagne et compagnie

|

Auteur

Laetitia Bataille

Editeur

Campagne et compagnie

Genre

Potager

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Des idées pour mon potager

Laetitia Bataille

Paru le 29/04/2026

Campagne et compagnie

24,90 €

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Scannez le code barre 9782487670327
9782487670327
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