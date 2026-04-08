Des idées pour mon potager

Cultiver son potager n'a jamais été aussi moderne. Entre aspiration à une vie plus saine, retour aux circuits courts et désir d'un environnement harmonieux, le potager s'impose aujourd'hui comme un véritable art de vivre. Mais comment créer un jardin nourricier à la fois productif, esthétique et adapté à notre époque ? Laetitia Bataille propose une approche totalement inédite du potager et du verger. Loin des manuels techniques ou des recettes toutes faites, ce beau livre invite à repenser l'espace nourricier comme un lieu d'inspiration, de créativité et de plaisir - un jardin qui se cultive autant qu'il se contemple. A travers 14 chapitres richement illustrés, des exemples tirés de jardins vivriers remarquables, des idées originales faciles à mettre en oeuvre, des conseils pratiques et des encadrés "Le mot du pro" , l'auteur offre une mine de pistes accessibles pour imaginer : - un tracé harmonieux et élégant, - des associations de plantes pleines de charme, - des plantations colorées, équilibrées et productives, - un potager ou un verger adapté à tous les espaces - même un balcon ! Qu'il soit modeste ou généreux, historique ou contemporain, votre potager deviendra un lieu de promenade, d'émotion, de ressourcement... et bien sûr de belles récoltes. Pour s'inspirer, rêver, et cultiver autrement
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