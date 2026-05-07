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L'Epreuve de l'invisible

David Dupuis

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Chaque année, de nombreux Européens se rendent en Amazonie en quête de l'ayahuasca, un breuvage végétal réputé pour ses propriétés visionnaires. Au retour, ils décrivent des expériences qui ont bouleversé leur rapport au monde. Esprits de la nature, ancêtres, anges ou démons : ces êtres relégués par la modernité au rang de superstitions leur sont apparus comme des présences réelles et autonomes, capables d'agir, de répondre, d'enseigner, de soigner, mais aussi de nuire. Que vivent ces voyageurs venus "rencontrer l'ayahuasca" ? Pour répondre à cette question, l'auteur s'est lui-même immergé dans ces pratiques. Il apparaît alors que les visions, ni simples "hallucinations" , ni révélations, prennent forme dans des discours, des épreuves rituelles et des apprentissages collectifs qui transforment durablement les manières d'habiter le monde. Mêlant récit d'enquête et analyse, ce livre retrace le processus par lequel ce qui est vu devient une réalité partagée, crédible et agissante. A l'heure où les substances psychédéliques font leur retour dans le champ médical et soulèvent autant d'espoirs que de controverses, il propose une réflexion originale sur la perception, la croyance, la composition du monde et la transformation de soi. David Dupuis est anthropologue et psychologue, chercheur à l'Inserm. Il a également été commissaire de l'exposition Visions chamaniques au musée du quai Branly - Jacques Chirac.

Par David Dupuis
Chez Seuil

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Auteur

David Dupuis

Editeur

Seuil

Genre

Ethnologie et anthropologie

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L'Epreuve de l'invisible

David Dupuis

Paru le 07/05/2026

272 pages

Seuil

22,50 €

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Scannez le code barre 9782021556803
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