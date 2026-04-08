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Naufrageuse

Maiwenn Alix

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Bretagne, début du XIXe siècle. Dans un village ravagé par les guerres napoléoniennes, Jeanne Tanguy, jeune paysanne au tempérament indomptable, lutte pour survivre et protéger sa petite soeur Marie de la brutalité de leur mère. Une nuit de tempête, elle se joint aux naufrageuses, les villageoises qui attirent volontairement des navires anglais sur les récifs pour les piller. Dans ce pillage, elle tue un officier anglais et comprend avec effroi qu'elle détient son âme, qui désormais la hante et l'observe, témoin et miroir de sa propre violence et de son intimité. Au petit matin, Jeanne est enlevée et emmenée à Mori Dun, une citadelle cachée où la magie façonne le pouvoir. Elle découvre qu'une guerre fratricide oppose mages anglais et français et apprend sa véritable nature : elle est une puissante Absorbeuse, qui capture les pouvoirs et les âmes de ses ennemis. Tiraillée entre la peur pour sa soeur restée au village, la présence obsédante de James et le puissant conflit qui menace, Jeanne doit apprendre à maîtriser son pouvoir, à reconnaître le Bien du Mal et la vérité sur ses sentiments...

Par Maiwenn Alix
Chez Comet

|

Auteur

Maiwenn Alix

Editeur

Comet

Genre

Mondes fantastiques

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Naufrageuse

Maiwenn Alix

Paru le 08/04/2026

624 pages

Comet

21,99 €

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Scannez le code barre 9782487412361
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