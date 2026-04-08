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#Album jeunesse

Le tourbillon des émotions

Mitsue Hiragi

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Tourne, tourne, tourne la roue, et regarde les images s'animer. C'est magique ! Un livre d'éveil surprenant et enthousiasmant pour découvrir les émotions. Une interactivité parfaite pour la coordination et la concentration Ce livre, à animer soi-même en manipulant des roues, transforme la lecture en expérience active ! Au fil des pages, l'enfant, dès 1 an, manipule le livre, affine sa motricité fine et stimule sa concentration. Une première approche ludique des émotions Chaque roue au visage expressif permet de révéler une émotion différente, illustrée de manière claire et expressive. L'enfant apprend alors à reconnaître la joie, la colère ou la peur tout en s'amusant, ce qui facilite l'identification et l'expression de ses propres ressentis. Un format ingénieux au graphisme pop et coloré Avec ses pages cartonnées, ses couleurs vives et son mécanisme original, ce livre attire immédiatement l'oeil du tout-petit et suscite sa curiosité. Grâce à sa fabrication tout-carton, il est solide et peut être longuement manipulé sans s'abîmer.

Par Mitsue Hiragi
Chez Editions Milan

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Auteur

Mitsue Hiragi

Editeur

Editions Milan

Genre

Livres à toucher

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Le tourbillon des émotions

Mitsue Hiragi trad. Yukari Maeda, Patrick Honnoré

Paru le 08/04/2026

8 pages

Editions Milan

10,90 €

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Scannez le code barre 9782408063474
9782408063474
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