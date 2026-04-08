Le tourbillon des émotions

Tourne, tourne, tourne la roue, et regarde les images s'animer. C'est magique ! Un livre d'éveil surprenant et enthousiasmant pour découvrir les émotions. Une interactivité parfaite pour la coordination et la concentration Ce livre, à animer soi-même en manipulant des roues, transforme la lecture en expérience active ! Au fil des pages, l'enfant, dès 1 an, manipule le livre, affine sa motricité fine et stimule sa concentration. Une première approche ludique des émotions Chaque roue au visage expressif permet de révéler une émotion différente, illustrée de manière claire et expressive. L'enfant apprend alors à reconnaître la joie, la colère ou la peur tout en s'amusant, ce qui facilite l'identification et l'expression de ses propres ressentis. Un format ingénieux au graphisme pop et coloré Avec ses pages cartonnées, ses couleurs vives et son mécanisme original, ce livre attire immédiatement l'oeil du tout-petit et suscite sa curiosité. Grâce à sa fabrication tout-carton, il est solide et peut être longuement manipulé sans s'abîmer.