Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Album jeunesse

Petites comptines pour gigoter

Mélisande Luthringer

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvrez une sélection de comptines pour gigoter dans un livre sonore adapté aux tout-petits, dès 1 an ! Des comptines pour bouger et se défouler Avec ce recueil, les enfants gigotent en rythme ! Chaque comptine favorise le mouvement et la coordination tout en s'amusant. Tiens, voilà main droite ; Trois P'tits Chats ; Qui se cache ? ; Tête, épaules, genoux et pieds ; Enroulez le fil ; Le Rock'n'roll des gallinacés ; Je cache mes yeux : autant de chansons qui permettent au tout-petit de canaliser son énergie débordante, de manière joyeuse et créative. Un support ludique pour le développement moteur A travers ces sept comptines, l'enfant découvre les parties de son corps et apprend à effectuer différents mouvements. Parfait pour une petite séance d'éveil corporel à la maison, à l'école ou à la crèche ! Un apprentissage de l'autonomie La collection "Contes et comptines à écouter" propose des recueils pour encourager les enfants à prendre leur autonomie. Avec ses gros boutons enclenchables facilement et sa fabrication solide, le tout-petit peut profiter de ce livre musical par ses propres moyens.

Par Mélisande Luthringer
Chez Editions Milan

|

Auteur

Mélisande Luthringer

Editeur

Editions Milan

Genre

Livres sonores

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Petites comptines pour gigoter par Mélisande Luthringer

Commenter ce livre

 

Petites comptines pour gigoter

Mélisande Luthringer

Paru le 08/04/2026

14 pages

Editions Milan

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782408058715
9782408058715
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.