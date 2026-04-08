Petites comptines pour gigoter

Découvrez une sélection de comptines pour gigoter dans un livre sonore adapté aux tout-petits, dès 1 an ! Des comptines pour bouger et se défouler Avec ce recueil, les enfants gigotent en rythme ! Chaque comptine favorise le mouvement et la coordination tout en s'amusant. Tiens, voilà main droite ; Trois P'tits Chats ; Qui se cache ? ; Tête, épaules, genoux et pieds ; Enroulez le fil ; Le Rock'n'roll des gallinacés ; Je cache mes yeux : autant de chansons qui permettent au tout-petit de canaliser son énergie débordante, de manière joyeuse et créative. Un support ludique pour le développement moteur A travers ces sept comptines, l'enfant découvre les parties de son corps et apprend à effectuer différents mouvements. Parfait pour une petite séance d'éveil corporel à la maison, à l'école ou à la crèche ! Un apprentissage de l'autonomie La collection "Contes et comptines à écouter" propose des recueils pour encourager les enfants à prendre leur autonomie. Avec ses gros boutons enclenchables facilement et sa fabrication solide, le tout-petit peut profiter de ce livre musical par ses propres moyens.