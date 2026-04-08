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#Album jeunesse

Les cris des animaux

Mélisande Luthringer

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Voici un livre sonore qui ravira tous les petits amoureux des animaux ! Le miaulement du chat, le caquètement de la poule, le chant de la mésange, le bourdonnement de l'abeille, le rugissement du lion, le sifflement du serpent, le chant de la baleine : dans ce grand livre sonore sous forme d'imagier, l'enfant découvrira plus de 100 chants et cris d'animaux divers et variés. Un livre parfait pour les tout-petits qui adorent imiter les animaux. Un imagier encyclopédique des animaux Par le biais de diverses séquences (dans la basse-cour, à la montagne, à la mer, dans la jungle, dans le désert...), l'ouvrage joue à la fois sur la mémoire visuelle et auditive de l'enfant, en associant des scènes illustrées à du son. Ainsi, le tout-petit développe son sens de l'observation et de l'écoute, et apprend à identifier les cris et chants. Une véritable immersion sonore stimulante pour explorer le monde des animaux ! Une écoute en toute autonomie Comme chaque bouton sonore fait référence à un élément de la double page, l'enfant apprendra rapidement à associer les boutons aux différentes séquences. Ainsi, il tournera les pages et déclenchera les sons lui-même. De plus, les boutons en plastique mou sont faciles à déclencher pour les petites mains. Une fabrication solide et adaptée aux tout-petits Le grand format offre de grandes illustrations qui stimuleront l'éveil des tout-petits. La fabrication cartonnée saura, elle, résister aux manipulations des petits mains. Enfin, le grand boîtier de 20 boutons délivre un son de qualité, favorisant l'identification et la reconnaissance des cris d'animaux. Le tout est alimenté par des piles AAA longue durée.

Par Mélisande Luthringer
Chez Editions Milan

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Auteur

Mélisande Luthringer

Editeur

Editions Milan

Genre

Livres sonores

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Les cris des animaux

Mélisande Luthringer

Paru le 08/04/2026

24 pages

Editions Milan

20,90 €

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Scannez le code barre 9782408057183
9782408057183
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