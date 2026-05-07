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Jardins des Lumières (1750-1800)

Elisabeth Maisonnier

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"Réunir en un seul jardin tous les temps et tous les lieux". Carmontelle Créé pour Marie-Antoinette, le jardin anglais du Petit Trianon, mêlant raffinement et exotisme, offrait un contraste saisissant avec les jardins à la française de Versailles : une illustration parfaite de cette véritable fureur des jardins qui saisit l'Europe entière à partir de 1750. Parmi les plus merveilleux, comment ne pas évoquer, en Angleterre, Kew Gardens et Stowe ; en Allemagne, les jardins du château de Schwetzingen, résidence du prince électeur du Palatinat ; ceux de Laeken aux Pays-Bas, demeure des Saxe-Cobourg ; les projets et réalisations de Gustave III, le "seigneur jardinier" , pour ses résidences de Haga et Drottingholm en Suède ; les jardins anglais de Tsarskoïe Selo et de Pavlovsk pour la tsarine Catherine puis le tsar Paul Ier ; en France, en ? n, le parc Monceau, le Désert de Retz, Ermenonville où se réfugiait Jean-Jacques Rousseau, ou Méréville où oeuvra le peintre Hubert Robert ? A travers 250 illustrations mêlant tableaux, dessins, mobilier, architecture de jardin, costumes, livres rares et photographies, ce livre d'art et d'histoire met en lumière la variété de ces jardins aux tracés irréguliers et aux fabriques souvent excentriques, où la dimension philosophique ou maçonnique côtoie l'exotisme le plus fantaisiste, jardins microcosmes et encyclopédiques dont la dimension touche à l'universel, reflets du monde et des idées du siècle des Lumières. Mêlant nature et artifice, ils dévoilent l'émergence d'un nouveau style décoratif, révélant un art de vivre réinventé, entre nature, voyage, fêtes et plaisirs.

Par Elisabeth Maisonnier
Chez Ediciones El Viso

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Auteur

Elisabeth Maisonnier

Editeur

Ediciones El Viso

Genre

Ecrits sur l'art

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Jardins des Lumières (1750-1800)

Elisabeth Maisonnier

Paru le 21/05/2026

336 pages

Ediciones El Viso

39,00 €

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