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#Roman francophone

1984

George Orwell

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Un futur imaginaire, possiblement 1984, et un monde en guerre perpétuelle. Dans une société où chaque geste est épié, chaque mot contrôlé, Winston Smith a tout d'un employé modèle du ministère de la Vérité. Sous le regard omniprésent du Grand Frère, il mène une existence terne, dominée par la peur et la propagande. Pourtant, au fond de lui, une étincelle de révolte refuse de s'éteindre. Lorsqu'il rencontre Julia, leur amour clandestin devient un acte de résistance désespéré face à un système interdisant jusqu'aux sentiments. Mais dans un monde où la Neuropolice traque la moindre pensée dissidente, combien de temps pourront-ils échapper à la surveillance de masse et à la manipulation de la vérité ?

Par George Orwell
Chez Gallmeister

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Auteur

George Orwell

Editeur

Gallmeister

Genre

Littérature anglo-saxonne

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1984

George Orwell

Paru le 08/04/2026

160 pages

Gallmeister

11,90 €

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