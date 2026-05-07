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Falaise noire

Scalia cristina Cassar, Cristina Cassar Scalia

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Après Sable noir, le second volet des aventures policières de Vanina Guarrasi ! Il est quatre heures du matin au pied des falaises d'Aci Castello, au nord de Catane, quand deux amis qui s'adonnent à la pêche au lamparo voient un homme se débarrasser d'une valise. Un peu plus tard dans la matinée, on signale à la commissaire Vanina Guarrasi qu'une femme aurait été assassinée au cours de la nuit dans une villa du bord de mer occupée par une certaine Lorenza Iannino. La valise, une fois récupérée, est vide... seulement tachée du sang de Lorenza. Mais, de cette jeune avocate à la vie bien rangée, nulle trace. Les apparences sont trompeuses et les indices à manier avec précaution... Comme les pêcheurs, Vanina sait que pour attraper le poisson il ne faut pas l'effrayer et s'armer de patience. Née en 1977 en Sicile, Cristina Cassar Scalia est ophtalmologue. Ce premier opus d'une série largement plébiscitée en Italie a été traduit dans plusieurs langues. Et une adaptation TV a été réalisée par les producteurs de Commissaire Montalbano. Traduit de l'italien par Nathalie Bouyssès

Par Scalia cristina Cassar, Cristina Cassar Scalia
Chez Points

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Auteur

Scalia cristina Cassar, Cristina Cassar Scalia

Editeur

Points

Genre

Thrillers

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Falaise noire

Scalia cristina Cassar, Cristina Cassar Scalia trad. Nathalie Bouyssès

Paru le 07/05/2026

432 pages

Points

9,30 €

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Scannez le code barre 9791041428861
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