Qui a vu le paon danser ? Tome 4

En route pour le poste de police afin de retirer sa déclaration, Someda, le vendeur de ramens, disparaît soudainement. Retrouvé dans un état critique, il pourrait bien emporter avec lui un fragment de vérité sur la mort du père de Komugi. Quant à la lettre posthume de celui-ci, les policiers remettent en cause son authenticité. Alors qu'ils lui conseillent de prendre ses distances avec maître Matsukaze, la jeune fille continue de respecter les dernières volontés de son père et rend visite aux autres suspects potentiels... Avec Qui a vu le paon danser ? , Rito Asami livre un polar sur fond de deuil et de machination particulièrement efficace. D'une révélation à l'autre, cette série vous tiendra en haleine jusqu'à sa dernière page...