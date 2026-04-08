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Qui a vu le paon danser ? Tome 4

Rito Asami

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En route pour le poste de police afin de retirer sa déclaration, Someda, le vendeur de ramens, disparaît soudainement. Retrouvé dans un état critique, il pourrait bien emporter avec lui un fragment de vérité sur la mort du père de Komugi. Quant à la lettre posthume de celui-ci, les policiers remettent en cause son authenticité. Alors qu'ils lui conseillent de prendre ses distances avec maître Matsukaze, la jeune fille continue de respecter les dernières volontés de son père et rend visite aux autres suspects potentiels... Avec Qui a vu le paon danser ? , Rito Asami livre un polar sur fond de deuil et de machination particulièrement efficace. D'une révélation à l'autre, cette série vous tiendra en haleine jusqu'à sa dernière page...

Par Rito Asami
Chez Akata

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Auteur

Rito Asami

Editeur

Akata

Genre

Seinen/Homme

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Qui a vu le paon danser ? Tome 4

Rito Asami trad. Olivier Malosse

Paru le 08/04/2026

148 pages

Akata

8,05 €

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Scannez le code barre 9782385691684
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