Retrouvailles à la librairie de Wellfleet

Un roman pour des heures de bien-être, avec un scénario riche en émotions et quelques secrets... Harlow Smith est fière de la librairie qu'elle tient avec son grandpère, et de l'ambiance cosy qu'elle a su y créer, au coeur de la station balnéaire de Cape Cod. Une cheminée, un petit café, des alcôves aménagées en coins lecture ainsi qu'un jardin fleuri font le succès de sa boutique. A 35 ans, Harlow mène ainsi une vie tranquille rythmée par son travail, ses sorties en kayak et ses soirées quiz. Jusqu'au jour où un jeune homme fait irruption dans la librairie. Matthew, l'enfant qu'elle a confié à l'adoption dix-huit ans plus tôt dans le plus grand secret. Si Harlow est bouleversée, c'est aussi le cas de Monica, la mère adoptive de Matthew, qui n'imaginait pas que son fils chercherait à rencontrer sa mère biologique. L'été s'annonce plein de surprises ! Kristan Higgins est une autrice américaine de comédies romantiques piquantes et pleines de charme, dont les romans figurent régulièrement dans la liste des best-sellers du New York Times. Elle a reçu deux fois le prestigieux Rita Award et a déjà conquis plus de deux millions de lecteurs.