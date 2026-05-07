Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Retrouvailles à la librairie de Wellfleet

Kristan Higgins

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un roman pour des heures de bien-être, avec un scénario riche en émotions et quelques secrets... Harlow Smith est fière de la librairie qu'elle tient avec son grandpère, et de l'ambiance cosy qu'elle a su y créer, au coeur de la station balnéaire de Cape Cod. Une cheminée, un petit café, des alcôves aménagées en coins lecture ainsi qu'un jardin fleuri font le succès de sa boutique. A 35 ans, Harlow mène ainsi une vie tranquille rythmée par son travail, ses sorties en kayak et ses soirées quiz. Jusqu'au jour où un jeune homme fait irruption dans la librairie. Matthew, l'enfant qu'elle a confié à l'adoption dix-huit ans plus tôt dans le plus grand secret. Si Harlow est bouleversée, c'est aussi le cas de Monica, la mère adoptive de Matthew, qui n'imaginait pas que son fils chercherait à rencontrer sa mère biologique. L'été s'annonce plein de surprises ! Kristan Higgins est une autrice américaine de comédies romantiques piquantes et pleines de charme, dont les romans figurent régulièrement dans la liste des best-sellers du New York Times. Elle a reçu deux fois le prestigieux Rita Award et a déjà conquis plus de deux millions de lecteurs.

Par Kristan Higgins
Chez Points

|

Auteur

Kristan Higgins

Editeur

Points

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Retrouvailles à la librairie de Wellfleet par Kristan Higgins

Commenter ce livre

 

Retrouvailles à la librairie de Wellfleet

Kristan Higgins trad. Typhaine Ducellier

Paru le 07/05/2026

504 pages

Points

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041419159
9791041419159
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.