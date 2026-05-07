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Les Visages de l'IA à l'écran

Alain Boillat

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Depuis l'essor de l'intelligence artificielle générative, les technologies numériques soulèvent de grands enjeux sociétaux. Or notre manière d'envisager ces questions a été façonnée depuis plus d'un demi-siècle par les imaginaires de l'IA véhiculés par le cinéma et les séries TV de science-fiction, de 2001 : L'Odyssée de l'espace à Mission Impossible - The Final Reckoning, en passant par Ex Machina ou Westworld. L'ouvrage retrace l'histoire médiatique et l'évolution de ces représentations en dégageant, par le biais d'analyses de films, des traits récurrents : l'objectif de conférer un "visage" humain à la machine qui interagit avec ses usagers (anthropomorphisation, simulation et synthèse vocale), la crainte que l'IA devienne l'outil ultime d'une surveillance des citoyens, le désir d'entretenir une relation avec une IA susceptible de ressentir des émotions, enfin le constat d'un dépassement de l'humain par une machine "consciente" qui lui survit. Quand le réel rejoint la fiction, l'étude des ressorts de tels récits nous aide à penser le monde d'aujourd'hui.

Par Alain Boillat
Chez PU Rennes

|

Auteur

Alain Boillat

Editeur

PU Rennes

Genre

Histoire du cinéma

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Les Visages de l'IA à l'écran

Alain Boillat

Paru le 07/05/2026

143 pages

PU Rennes

10,00 €

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Scannez le code barre 9791041310630
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