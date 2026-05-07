La topographie légendaire de Brocéliande en forêt de Paimpont date des années 1820. OEuvre d'érudits locaux qui dotent leur territoire d'un passé glorieux, elle est reprise et amplifiée dans des cercles régionaux et parisiens qui aspirent à donner à la Bretagne une histoire prestigieuse sur fond d'antiquités celtiques. Le tourisme consolide cette topographie qui acquiert une réalité par des sites et des paysages reliés entre eux par des circuits de visite. En restaurant l'église de Tréhorenteuc aux marges de la forêt dans les années 1940, l'abbé Gillard invente un lieu dans lequel Brocéliande se donne à voir. Il réorganise la topographie légendaire à partir d'un centre qui lui faisait défaut et de son prolongement, le Val sans retour. Les politiques d'aménagement du territoire intègrent cette topographie sous l'appellation Brocéliande en Ille-et-Vilaine et Pays de la Table ronde dans le Morbihan. Mais l'image de marque promue est fragile à cause des risques d'incendies dans un contexte d'augmentation de la fréquentation touristique. Les tensions qui se font alors jour entre les différentes conceptions de la forêt légendaire débouchent sur des valorisations diversifiées du territoire. En adoptant un point de vue centré sur les acteurs, l'ouvrage analyse ces différents moments de l'invention de Brocéliande en forêt de Paimpont.