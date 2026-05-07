"Nous sommes deux soeurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux, mi fa sol la mi ré... ! " Les jumelles les plus célèbres du cinéma français, incarnées par les soeurs Deneuve et Dorléac, fêtent cette année leurs soixante ans, l'occasion de revenir sur le film le plus joyeux de Jacques Demy, une comédie musicale, un film choral qui fascine de génération en génération, Les Demoiselles de Rochefort. Ce sont les demi-soeurs Elsa et Natacha Wolinski, tombées elles aussi sous le charme de ce feel-good movie, qui nous emmènent à Rochefort sur les pas de Delphine et Solange, des forains et des marins, dans les rues de la ville repeintes aux couleurs de l'allégresse. Cette équipée est aussi l'occasion pour elles de revisiter leur propre histoire et de nous livrer leur vision du bonheur. On trouvera dans ce livre, autour des thèmes chers à Jacques Demy, des photographies du film et du tournage, un reportage inédit d'Elsa et Natacha Wolinski à Rochefort, mais aussi les paroles des chansons et des surprises... Et des photographies de l'adaptation du film sur la scène du Théâtre du Lido, à Paris, dans une mise en scène de Gilles Rico. Une nouvelle aventure pour les soeurs jumelles de nos coeurs.