Dans la clairière, un noyer s'élève. C'est à la fois un abri de choix et un garde-manger extraordinaire pour les petites vies qui l'entourent. Mais les problèmes commencent quand les noix viennent à manquer. Comment partager ?? Un album pour découvrir la notion d'écosystème tout en sensibilisant au respect de la nature et au partage. Coup de coeur Cécile Hudrisier nous emporte encore une fois dans un décor plein de tendresse, porté par des personnages attachants et drôles. Sous la plume de Séverine Duchesne, ce livre nous murmure un message universel ? : partager, c'est grandir ensemble. LES PLUS Des illustrations douces, drôles et tout en texture. Une histoire pleine d'humour portée par des personnages attachants. Un QR Code pour écouter la lecture de l'album. Une fabrication de qualité, solide et résistante aux petites mains. Une fabrication 100% française, éthique et engagée