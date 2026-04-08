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#Album jeunesse

Moi, le vent

Emilie Vast

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Je suis né du battement d'ailes d'un papillon. Je fais frémir les feuilles, tourner les moulins, voler les cerfs-volants et gonfler les voiles des marins pour rentrer au port... Alors, qui suis-je ?? Je suis le vent ? ! Un album poétique pour suivre la course du vent. Coup de coeur Un livre plein de mouvement Entre nature et ville, le vent se promène et pose sa caresse sur tout ce qu'il croise. Tantôt il bouscule, tantôt il accompagne avec la délicatesse qui lui sied. Plongez dans l'univers délicat de la talentueuse et renommée Emilie Vast et laissez-vous aller à la contemplation des beautés discrètes du quotidien. Emerveillez-vous d'une voile qui se gonfle ou d'un arbre qui se cabre. Après ce live, vous ne verrez plus le vent comme avant. LES PLUS Des illustrations élégantes, épurées et pleines d'élan. Une sensibilisation au vent, cette force invisible qui anime le monde. Un QR Code pour écouter la lecture de l'album. Une fabrication de qualité, solide et résistante aux petites mains. Une fabrication 100% française, éthique et engagée

Par Emilie Vast
Chez Accès Editions

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Emilie Vast

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Moi, le vent

Emilie Vast

Paru le 08/04/2026

32 pages

Accès Editions

13,00 €

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Scannez le code barre 9782383212409
9782383212409
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