P'tit loup joue au foot

P'tit Loup joue enfin au foot ! En juin 2026, la coupe du monde de football aura lieu en Amérique du Nord ! C'est l'occasion pour P'tit Loup de découvrir le foot. Le mercredi, c'est le jour de l'entraînement pour P'tit Loup ! Il enfile sa tenue et file sur le terrain avec ses copains. Ils commencent avec un échauffement, des exercices, P'tit Loup tire mais n'arrive pas à marquer... Puis c'est l'heure du match, Louna est dans les cages, prête ! P'tit Loup tire et marque, bravo !