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#Album jeunesse

P'tit loup joue au foot

Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

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P'tit Loup joue enfin au foot ! En juin 2026, la coupe du monde de football aura lieu en Amérique du Nord ! C'est l'occasion pour P'tit Loup de découvrir le foot. Le mercredi, c'est le jour de l'entraînement pour P'tit Loup ! Il enfile sa tenue et file sur le terrain avec ses copains. Ils commencent avec un échauffement, des exercices, P'tit Loup tire mais n'arrive pas à marquer... Puis c'est l'heure du match, Louna est dans les cages, prête ! P'tit Loup tire et marque, bravo !

Par Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier
Chez Editions Auzou

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Auteur

Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Editeur

Editions Auzou

Genre

Autres personnages

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P'tit loup joue au foot

Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Paru le 07/05/2026

24 pages

Editions Auzou

5,99 €

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