Le Jeu des traîtres

Certains sont prêts à sacrifier leur âme. Les nécromanciens sacrifient celles des autres. Lanig a réussi à déjouer les plans de la Femme bleue à Lonnône. Mais la terrible détentrice du Cristal étend désormais son complot à l'échelle de l'Empire. Dans une nation qui commence à se déchirer, comment lui tenir tête tandis que des traîtres semblent émerger de toute part ? " Très bientôt, je détruirai Harath et ton Empire. Et tu perdras tout, Lanig. Tout ce pour quoi tu t'es battu. Tout ce qui est précieux à tes yeux. " Lanig ne peut bientôt compter que sur Nealla, au risque de la pousser à mettre sa vie en péril et de jouer le jeu de leurs ennemis. Mais il est loin d'imaginer qu'il mettra des siècles à découvrir leur vrai visage... La Voie des immortels a d'emblée conquis le public de la Fantasy. De la chute d'un empire à celle d'un homme, suivez le destin de Lanig et Nealla dans un univers riche aux magies sombres et mystérieuses.