Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

Le Jeu des traîtres

Georges Biaux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Certains sont prêts à sacrifier leur âme. Les nécromanciens sacrifient celles des autres. Lanig a réussi à déjouer les plans de la Femme bleue à Lonnône. Mais la terrible détentrice du Cristal étend désormais son complot à l'échelle de l'Empire. Dans une nation qui commence à se déchirer, comment lui tenir tête tandis que des traîtres semblent émerger de toute part ? " Très bientôt, je détruirai Harath et ton Empire. Et tu perdras tout, Lanig. Tout ce pour quoi tu t'es battu. Tout ce qui est précieux à tes yeux. " Lanig ne peut bientôt compter que sur Nealla, au risque de la pousser à mettre sa vie en péril et de jouer le jeu de leurs ennemis. Mais il est loin d'imaginer qu'il mettra des siècles à découvrir leur vrai visage... La Voie des immortels a d'emblée conquis le public de la Fantasy. De la chute d'un empire à celle d'un homme, suivez le destin de Lanig et Nealla dans un univers riche aux magies sombres et mystérieuses.

Par Georges Biaux
Chez Elder Craft

|

Auteur

Georges Biaux

Editeur

Elder Craft

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Jeu des traîtres par Georges Biaux

Commenter ce livre

 

Le Jeu des traîtres

Georges Biaux

Paru le 08/04/2026

576 pages

Elder Craft

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782380241303
9782380241303
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.