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OX. Peinture libre

Susana Gallego Cuesta

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Figure majeure et singulière de l'art urbain contemporain, OX développe depuis plus de quarante ans une oeuvre rigoureuse, ludique et profondément réfléchie, à la croisée de la peinture, de l'affichage et de l'intervention in situ. Connu pour ses collages monumentaux sur panneaux publicitaires à travers le monde, l'artiste refuse pourtant les étiquettes faciles : ni street art militant, ni simple détournement, son travail s'inscrit dans une démarche contextuelle où l'espace, le cadre et le horschamp deviennent matière première. Derrière l'apparente évidence visuelle de ses formes colorées se cache une pratique exigeante fondée sur la soustraction, l'évidement et le jeu avec les codes de la culture de masse. Logos dépouillés, fausses coulures, châssis aux formes complexes : OX déconstruit les mécanismes de séduction de l'image pour en révéler le vide, transformant l'héritage du pop art en une abstraction critique et joyeusement déconcertante.

Par Susana Gallego Cuesta
Chez Skira

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Auteur

Susana Gallego Cuesta

Editeur

Skira

Genre

Histoire de l'art

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OX. Peinture libre

Susana Gallego Cuesta

Paru le 08/04/2026

176 pages

Skira

39,00 €

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Scannez le code barre 9782370742995
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