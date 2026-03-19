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Paul Hazoumè

Stephens Akplogan

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La problématique de la fidélité et de la sociabilité dans l'amitié, la fraternité et même dans la nuptialité est un enjeu crucial que l'existentialisme endogène a abordé, dans le cas du Danhomè, sans naïveté ni complaisance. Le pacte intervenait donc à cette époque comme un moyen institué pour prévenir la forfaiture, le zèle excessif et l'appétence de certains pour la décadence. Chrétiens et athées de ce Danhomè antique défendaient le même sens de l'équilibre, mais avec des moyens différents. Le premier cherchait à traiter les conséquences avec élégance, tandis que le second, plus empirique, traitait les causes. L'un était curatif, l'autre préventif. La réduction imprudente de l'homme à un angélisme béat, empreint d'une naiveté hâtive, est un pari que nos ancêtres avaient refusé de prendre jusqu'à l'époque des Eglises, en nouant des liens qui pénalisaient les crimes d'honneur, la traîtrise et la trahison. En questionnant ici Le Pacte de sang et Doguicimi, deux oeuvres majeures de Paul Hazoumé, nous débouchons sur une exégèse originale qui révèle son apport initiatique au Danhomènou. Cette littérature initiatique s'articule comme une belle odyssée, voire une saga du meurtre de soi, dans cet élan qui lui est propre de regarder fixement les choses jusqu'à les compénétrer.

Par Stephens Akplogan
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Stephens Akplogan

Editeur

Editions L'Harmattan

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Paul Hazoumè

Stephens Akplogan

Paru le 19/03/2026

164 pages

Editions L'Harmattan

18,00 €

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