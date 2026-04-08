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Phobies, TOC, crises d'angoisse et autres...

Salomon Sellam

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Dans cet ouvrage, le docteur Salomon Sellam expose ses vues psychosomatiques à propos des phobies, des Troubles Obsessionnels Compulsifs, des crises d'angoisse, entre autres thèmes, avec une trouvaille clinique de premier plan pour le dernier... la procrastination. Pour la plupart des gens, ces problématiques n'ont aucun rapport entre elles... apparemment. Pour lui, au contraire, leur dynamique obéit à un même mécanisme psychique composé de deux éléments précis : le "Trio protecteur de la psychosomatique" associé au phénomène de "conversion" . Ainsi, en prenant l'exemple de la phobie, il permet de projeter toute l'attention de la personne concernée sur un élément en particulier - l'objet phobique - afin de neutraliser et de mettre de côté la source conflictuelle à l'origine même du symptôme, inconsciemment toujours active. En d'autres termes, plus je focalise mon attention sur un objet particulier, moins je ressens les effets indésirables de ma problématique de base. L'autre élément de cet ouvrage est représenté par un nouveau thème : la Fusion/Défusion Quantique décrivant un simple jeu de mains pouvant résumer, simplement et en quelques instants seulement, toute l'histoire conflictuelle de la personne avec, à la fois, l'origine de la problématique et sa solution. Je vous laisse découvrir et vous familiariser avec toutes ces nouveautés. J'en suis certain, vous allez certainement les adopter très rapidement avec la plus grande des facilités afin de mieux comprendre votre histoire et de la dépasser. Dr. Salomon Sellam.

Par Salomon Sellam
Chez Bérangel Editions

|

Auteur

Salomon Sellam

Editeur

Bérangel Editions

Genre

Phobies

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Phobies, TOC, crises d'angoisse et autres...

Salomon Sellam

Paru le 08/04/2026

240 pages

Bérangel Editions

25,00 €

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Scannez le code barre 9782370661296
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