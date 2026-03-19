Discours des cinémas d'Afrique noire francophone post-coloniale (1955-2025)

Cet ouvrage s'adresse aux étudiants, aux enseignants-chercheurs et aux acteurs du cinéma, en quête du sens dans les cinémas africains. Essai d'analyse sémiotique d'un espace filmique hermétique et sacré, il allie théories et pratiques sémiotiques variées dans une démarche pédagogique : sémiotique greimassienne, sémiotique des cultures africaines, herméneutique de l'hybridité et articulation du phénomène cinématographique. Le discours idéologique objectivé dans ces oeuvres est une quête d'endogénéité, un contre-discours en réponse aux clichés coloniaux : la décolonisation des savoirs et des esprits y est activée.