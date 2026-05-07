Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

Reine Démone

Martha Wells

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"L'Aube du Monde" T2 A la suite des événements de Roi sorcier, dans un contexte de paix fragilisée par les complots politiques, les traîtrises et les ambitions personnelles, surgit la menace du retour des Hiérarques, mystérieux envahisseurs à l'origine d'une guerre sans précédent. L'immortel prince démon Kaiisteron a connu tant leur invasion que l'époque d'après-guerre où l'on oublie parfois les horreurs du passé. Toujours accompagné de ses amies, Ziede et Tahren, il suit l'historien Dahin dans son enquête sur ces redoutés ennemis d'antan. Leur périple les conduira jusqu'à la terre désolée du Sun-Ar, sur la piste de la source de leur immense pouvoir : le puits des Hiérarques. "Cette fantasy épique entremêle famille choisie, amour perdu et promesses tenues au-delà de la mort. Une quête de vérités longtemps enfouies qui tiendra les lectrices et lecteurs en haleine du début à la fin grâce à ses extraordinaires aventures". - Library Journal Traduit de l'anglais par Mathilde Montier.

Par Martha Wells
Chez L'Atalante Editions

|

Auteur

Martha Wells

Editeur

L'Atalante Editions

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Reine Démone par Martha Wells

Commenter ce livre

 

Reine Démone

Martha Wells trad. Mathilde Montier

Paru le 07/05/2026

432 pages

L'Atalante Editions

25,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036002663
9791036002663
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.