Reine Démone

"L'Aube du Monde" T2 A la suite des événements de Roi sorcier, dans un contexte de paix fragilisée par les complots politiques, les traîtrises et les ambitions personnelles, surgit la menace du retour des Hiérarques, mystérieux envahisseurs à l'origine d'une guerre sans précédent. L'immortel prince démon Kaiisteron a connu tant leur invasion que l'époque d'après-guerre où l'on oublie parfois les horreurs du passé. Toujours accompagné de ses amies, Ziede et Tahren, il suit l'historien Dahin dans son enquête sur ces redoutés ennemis d'antan. Leur périple les conduira jusqu'à la terre désolée du Sun-Ar, sur la piste de la source de leur immense pouvoir : le puits des Hiérarques. "Cette fantasy épique entremêle famille choisie, amour perdu et promesses tenues au-delà de la mort. Une quête de vérités longtemps enfouies qui tiendra les lectrices et lecteurs en haleine du début à la fin grâce à ses extraordinaires aventures". - Library Journal Traduit de l'anglais par Mathilde Montier.