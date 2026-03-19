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#Essais

Cinq principes pour vaincre l'échec

Helvin Mimiesse

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Dans un monde où l'échec est souvent perçu comme une fatalité, l'ouvrage Cinq principes pour vaincre l'échec se présente comme un guide essentiel pour transformer chaque revers en opportunité. Helvin MIMIESSE, à travers cet ouvrage, vous invite à explorer les multifacettes de l'échec, en mettant l'accent sur l'apprentissage, la résilience, et la croissance personnelle. Avec des conseils pratiques et des réflexions profondes, ce livre vous aidera à réévaluer votre relation avec l'échec et à bâtir une mentalité de vainqueur.

Par Helvin Mimiesse
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Helvin Mimiesse

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Réussite personnelle

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Cinq principes pour vaincre l'échec

Helvin Mimiesse

Paru le 19/03/2026

116 pages

Editions L'Harmattan

14,00 €

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Scannez le code barre 9782336588414
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