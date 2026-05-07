Les carnets de l'apothicaire - Enquêtes à la cour Tome 18

La curiosité n'est pas toujours un vilain défaut... Shenmei, épouse du seigneur Shisho et mère de Shisui - qui est en réalité Lolan -, entraîne Mao Mao dans sa forteresse. La jeune apothicaire découvre alors avec surprise que le clan Shi s'apprête à mener la guerre contre l'empire Li ! A bout de patience face à la brutalité de Shenmei envers Suilei et Kyo-u, Mao Mao insulte la vieille femme et se retrouve en mauvaise posture... Entretemps, les machinations du clan Shi sont découvertes au palais impérial. Lacan pousse Jinshi, qui n'est autre que le prince Kazuigetsu, le frère de l'empereur, à prendre la tête de l'Armée interdite et à partir à l'assaut du bastion de l'ennemi...