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Le Bardo

Cheuky Sèngué

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Le bardo, c'est la période qui mène de la mort à une nouvelle naissance ? : moment charnière, entre hallucination et réalité, parfois heureux, souvent effrayant, toujours déroutant. Les Tibétains décrivent avec une incomparable minutie cette errance dans le monde des morts. De ce voyage posthume, nous livrons ici les méandres complexes ? : la dissolution des éléments, la résorption des énergies, l'apparition de la claire lumière, la rencontre avec les divinités, la confrontation avec notre karma, les relations avec le monde des vivants, les possibilités de libération, etc. Fascinant ? !

Par Cheuky Sèngué
Chez Claire Lumière Editions

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Auteur

Cheuky Sèngué

Editeur

Claire Lumière Editions

Genre

Bouddhisme

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Le Bardo

Cheuky Sèngué

Paru le 08/04/2026

96 pages

Claire Lumière Editions

11,80 €

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Scannez le code barre 9782354540852
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