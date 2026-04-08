Le bardo, c'est la période qui mène de la mort à une nouvelle naissance ? : moment charnière, entre hallucination et réalité, parfois heureux, souvent effrayant, toujours déroutant. Les Tibétains décrivent avec une incomparable minutie cette errance dans le monde des morts. De ce voyage posthume, nous livrons ici les méandres complexes ? : la dissolution des éléments, la résorption des énergies, l'apparition de la claire lumière, la rencontre avec les divinités, la confrontation avec notre karma, les relations avec le monde des vivants, les possibilités de libération, etc. Fascinant ? !