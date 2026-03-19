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L’ex-détenu adolescent

Albert Djakba

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Non, nous ne devrions pas craindre les anciens adolescents détenus. En se basant sur des informations tirées de sources fiables, ce livre présente des preuves et des témoignages qui soutiennent l'idée que ces individus peuvent être réhabilités et intégrés à la société, plutôt que d'être considérés comme des menaces. L'auteur souligne l'importance de comprendre les raisons pour lesquelles ces jeunes ont été emprisonnés, afin de mieux appréhender leur potentiel pour le changement et la réhabilitation. En outre, il examine les programmes de réinsertion qui ont été mis en place pour aider ces jeunes à se réintégrer dans la société après avoir servi leur peine. L'auteur présente également des témoignages de personnes qui ont été détenues adolescents et qui ont réussi à se réinsérer dans la société. Ces témoignages montrent que, avec le soutien et l'aide appropriés, ces jeunes peuvent changer et devenir des membres positifs de la société. Il est important d'entendre que la majorité d'entre eux n'ont pas été intentionnellement mauvais et ont été confrontés à des défis et des circonstances qui les ont menés à commettre des actes pour lesquels ils ont été emprisonnés. En reconnaissant ces défis et en offrant un soutien approprié, nous pourrions réduire le risque de récidive et favoriser une intégration positive dans la société.

Par Albert Djakba
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Albert Djakba

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Sociologie

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L’ex-détenu adolescent

Albert Djakba

Paru le 19/03/2026

176 pages

Editions L'Harmattan

19,00 €

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