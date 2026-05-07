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#Roman francophone

Coeur noir

Silvia Avallone

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C'est dans les hauteurs d'un petit bourg de montagne qu'Emilia vient s'installer. De la maison d'en face, le maître d'école l'épie par la fenêtre, bien résolu à défendre son espace de tranquillité et à ne pas tisser des liens avec sa nouvelle voisine. La jeune femme finit pourtant par entrer dans sa vie, sans rien dévoiler d'elle-même. Pourquoi est-elle-là ? Quel est son passé ? Même la liaison amoureuse entre les deux trentenaires ne suffit pas à faire tomber les masques. Chacun sent cependant chez l'autre un abîme semblable au sien et une même certitude : le village de Sassaia est leur refuge, la seule solution pour échapper au passé et à un avenir auquel tous deux ont cessé de croire. Sans sentimentalisme, Silvia Avallone entraîne le lecteur dans le récit poignant d'une renaissance.

Par Silvia Avallone
Chez Liana Levi

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Auteur

Silvia Avallone

Editeur

Liana Levi

Genre

Littérature Italienne

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Coeur noir

Silvia Avallone trad. Lise Chapuis

Paru le 14/05/2026

464 pages

Liana Levi

13,00 €

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