Le pays de Tanabata

Nanmaru, dont la seule particularité est de posséder un pouvoir psychique pas très utile, reçoit un jour une curieuse convocation du professeur Marukami, spécialiste en études folkloriques qu'il ne connaît pourtant pas. Lorsqu'il se rend à son bureau, ses étudiants lui apprennent qu'ils sont sans nouvelles de l'ethnologue, disparu alors qu'il était parti mener des recherches dans la région d'origine de sa famille. Ils révèlent également à Nanmaru que le professeur et lui pourraient partager les mêmes racines, et lui demandent s'il en sait davantage - mais Nanmaru n'en a pas la moindre idée... Lorsqu'un meurtre étrange survient à Marukawa, dans le Tôhoku - précisément là où le Pr Marukami s'est volatilisé - Nanmaru et les membres du séminaire décident de se rendre sur place pour tenter de retrouver sa trace...