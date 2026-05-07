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Dans le désert du Nevada

Gabriel Urza

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Jeune diplômé en droit, Santi Elcano fait ses premiers pas comme avocat commis d'office au Bureau de la défense publique de Reno, la ville où il est né. Petit à petit, ses idéaux s'effritent quand il comprend que son métier consiste à négocier, en coulisse, les peines de ses clients. Lorsque le cadavre d'une jeune mère brutalement assassinée est découvert à proximité des mines d'argent abandonnées, Santi et C. J. , sa collègue et mentor, se voient confier la défense de Michael Atwood, inculpé pour ce meurtre sur la base de preuves matérielles plutôt minces. Huit ans plus tard, une lettre d'Atwood - enfermé dans le couloir de la mort - oblige Santi à se pencher à nouveau sur cette affaire qui l'a douloureusement marqué... Dans une exploration passionnante des arcanes du système judiciaire américain, Gabriel Urza met en lumière les arrangements conclus dans les coulisses de la justice. Dans ce thriller juridique qui réinvente le genre, il offre un récit électrisant et plein d'émotion, sur les défaillances des tribunaux américains et l'ambiguïté morale de son système judiciaire.

Par Gabriel Urza
Chez Liana Levi

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Auteur

Gabriel Urza

Editeur

Liana Levi

Genre

Romans policiers

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Dans le désert du Nevada

Gabriel Urza trad. Pierre Reignier

Paru le 07/05/2026

352 pages

Liana Levi

21,00 €

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