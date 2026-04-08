La mariée silencieuse

Une vague de féminicides d'une violence inouïe secoue la ville de Milan. Lorsque Maria Donata est retrouvée assassinée, vêtue d'une robe de mariée qui n'est pas la sienne, son père Italo, vieil homme brisé mais déterminé, supplie qu'on ne laisse pas l'affaire sombrer dans l'oubli. Après huit mois d'enquêtes infructueuses, il n'a plus qu'un seul espoir : Vito Strega. Si Eva et Mara, ainsi que les autres membres de l'équipe de Vito, traversent une mauvaise passe, aucun n'a le coeur de décevoir Italo. Entre Milan et la Sardaigne, les policiers plongent dans les abîmes de la haine et de l'obsession. Mais dans cette affaire plus déstabilisante que prévu, certains secrets du passé menacent de tout faire basculer. Piergiorgio Pulixi nous entraîne dans les ténèbres d'une société contemporaine où, chaque jour, la haine des femmes prospère.