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Perfect Edition

Jun Mochizuki

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L'édition ultime de PandoraHearts , qui fête en 2025 ses 15 ans de parution en France ! La saga de fantasy incontournable s'offre une édition augmentée, initiée et pilotée par les éditions Ki-oon ! - Format 15 x 21 cm avec une jaquette à dorure à chaud - Ajout de pages couleurs tirées des magazines de prépublication - De nouvelles illustrations en couverture pour une nouvelle charte graphique - 1 marque-pages (limité au premier tirage) Résumé : Sur les indications de Rufus Barma, Oz et ses compagnons se rendent à Carillon pour rencontrer le gardien d'un des sceaux. Mais avant qu'ils aient pu emporter la précieuse relique, le vieil homme est assassiné et le sceau brisé ! Le crime est signé : c'est l'oeuvre du Chasseur de Têtes, un mystérieux contractant qui a déjà supprimé plusieurs membres de la famille Nightray. Quand il apprend la nouvelle, Elliot passe à l'action, bien décidé à récolter la moindre information sur le tueur...

Par Jun Mochizuki
Chez Editions Ki-oon

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Auteur

Jun Mochizuki

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Shonen/garçon

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Perfect Edition

Jun Mochizuki trad. Fédoua Lamodière

Paru le 07/05/2026

326 pages

Editions Ki-oon

16,00 €

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