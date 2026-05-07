Perfect Edition

L'édition ultime de PandoraHearts , qui fête en 2025 ses 15 ans de parution en France ! La saga de fantasy incontournable s'offre une édition augmentée, initiée et pilotée par les éditions Ki-oon ! - Format 15 x 21 cm avec une jaquette à dorure à chaud - Ajout de pages couleurs tirées des magazines de prépublication - De nouvelles illustrations en couverture pour une nouvelle charte graphique - 1 marque-pages (limité au premier tirage) Résumé : Sur les indications de Rufus Barma, Oz et ses compagnons se rendent à Carillon pour rencontrer le gardien d'un des sceaux. Mais avant qu'ils aient pu emporter la précieuse relique, le vieil homme est assassiné et le sceau brisé ! Le crime est signé : c'est l'oeuvre du Chasseur de Têtes, un mystérieux contractant qui a déjà supprimé plusieurs membres de la famille Nightray. Quand il apprend la nouvelle, Elliot passe à l'action, bien décidé à récolter la moindre information sur le tueur...