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#Album jeunesse

Graines de folie

Susie Morgenstern, Marie Quentrec

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Susie Morgenstern est de retour chez Glénat Jeunesse pour parler aux enfants des graines que l'on sème : un cadeau pour la vie ! Quand Mamie annonce sa venue, l'appartement se transforme en cocotte-minute ! Pour faire plaisir à ses petits chéris, Mamie ne vient jamais les mains vides. Mais quelle déception pour Pauline quand elle découvre que sa grand-mère n'a prévu pour elle qu'une simple enveloppe et un sac de terre... - Ce sont des graines à surprises. On va les planter ensemble et les laisser travailler... " Nul" , pense Pauline... Mais ensemble, Mamie et Pauline se retroussent les manches, alignent les pots et les remplissent de terre. Ces graines vont mettre à rude épreuve la patience de la petite fille, jusqu'au jour où, à bout de souffle, Pauline téléphone : - Mamie ! Il y a des bébés feuilles qui sortent de la terre ! Un album tout en tendresse, pour parler de patience, des liens que l'on tisse et des graines que l'on sème.

Par Susie Morgenstern, Marie Quentrec
Chez Glénat

|

Auteur

Susie Morgenstern, Marie Quentrec

Editeur

Glénat

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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Graines de folie

Susie Morgenstern, Marie Quentrec

Paru le 08/04/2026

32 pages

Glénat

12,90 €

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