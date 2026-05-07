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Gaslight Stray Dog Detectives Tome 1

Yûgo Aosaki, Toshimitsu Matsubara

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Enfant des rues et apprenti détective : découvrez l'acolyte caché de Sherlock Holmes ! Dans le Londres du XIXe siècle, les enfants des rues, à l'image de Louis, sont traités comme des moins que rien. Le garçon survit grâce à sa capacité d'observation sans égale et à la protection de son amie Nina, génie de la débrouille... Ces derniers temps, elle travaille pour un mystérieux détective, mais une des missions qu'il lui confie tourne mal, et la jeune fille est tuée. Les talents de déduction de Louis le mènent au meurtrier, qui est interpellé... seulement, l'orphelin n'est pas satisfait. Il jure de se venger du détective, qu'il considère comme le premier responsable de la mort de Nina. Son nom : Sherlock Holmes, nouveau venu à Baker Street ! Retrouvez le célèbre détective dans des intrigues inédites, à travers les yeux d'un partenaire oscillant entre admiration et désir de vengeance !

Par Yûgo Aosaki, Toshimitsu Matsubara
Chez Editions Ki-oon

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Auteur

Yûgo Aosaki, Toshimitsu Matsubara

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Seinen/Homme

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Gaslight Stray Dog Detectives Tome 1

Yûgo Aosaki, Toshimitsu Matsubara trad. Jean-Benoît Sylvestre, Jean-Benoît Silvestre

Paru le 07/05/2026

Editions Ki-oon

7,95 €

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