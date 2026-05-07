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Idées reçues sur l'Union européenne

Martial Libera, Sylvain Schirmann

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L'Union européenne a aujourd'hui mauvaise presse. On lui reproche ses institutions, jugées trop complexes, on critique sa gouvernance, son caractère trop technocratique, son "consensus mou" , on attaque ses politiques... Mais surtout, l'UE est devenue la cause du malheur des temps. Elle est la cible parfaite de tous les populistes, le bouc émissaire idéal des démagogues qui en font la principale responsable des crises actuelles. Jamais la légitimité de l'UE, son bienfondé, son existence même n'ont autant été remis en cause. Face à ce flot de critiques et à la prolifération d'idées reçues sur l'Europe, il paraît essentiel de proposer aux citoyens des informations solides, factuelles, précises sur ce qu'est réellement l'Union européenne. Tel est l'objectif de ce petit livre, rédigé par des spécialistes reconnus - français et européens - de la construction européenne. A l'approche d'échéances décisives, cet ouvrage est une invitation à se forger sa propre opinion sur l'Union européenne.

Par Martial Libera, Sylvain Schirmann
Chez Editions Le Cavalier Bleu

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Auteur

Martial Libera, Sylvain Schirmann

Editeur

Editions Le Cavalier Bleu

Genre

Construction européenne

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Idées reçues sur l'Union européenne

Martial Libera, Sylvain Schirmann

Paru le 07/05/2026

208 pages

Editions Le Cavalier Bleu

13,00 €

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Scannez le code barre 9791031808611
9791031808611
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