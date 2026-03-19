Bienvenue au Small Town Café, un cocon gourmand où douceur rime avec convivialité ! Poussez la porte et venez découvrir 80 recettes sucrées et salées ultra réconfortantes, pour vous offrir des instants de bien-être tout en douceur au fil des saisons. Inspiré de l'ambiance cosy et intimiste des romances à succès, Small Town Café invite à savourer des moments simples et précieux, autour de cinnamon rolls régressifs, de muffins généreux, de tartes ou de soupes réconfortantes... ainsi que de boissons gourmandes et tendances comme le matcha latte et le chocolat chaud à la cannelle surmonté d'un nuage de crème onctueuse ! Classées par saison, les recettes d'Emilie Laraison s'adaptent à toutes les envies !