NOUVELLE EDITION - Le guide essentiel pour découvrir Berlin Berlin, capitale vibrante et résolument moderne, se révèle à travers une richesse culturelle et architecturale unique. Ses quartiers historiques, ses musées emblématiques et son ambiance cosmopolite offrent une expérience de voyage complète et inspirante. Ce guide pratique permet de découvrir la ville sous un angle authentique, loin des clichés touristiques. Actualisé par nos experts Petit Futé, ce guide vous propose : - Des itinéraires variés entre la Porte de Brandebourg, l'Ile aux Musées et les quartiers contemporains : explorez Berlin à travers des parcours originaux mêlant sites historiques et lieux méconnus de la ville. - Des expériences immersives : participez à des visites guidées, marchés locaux et événements culturels qui font vibrer la vie berlinoise. - Un regard historique et culturel : découvrez les traces de l'histoire de Berlin et la richesse de sa scène artistique à travers des anecdotes et repères précis. - Des conseils pratiques et locaux : bénéficiez d'astuces sur les transports, hébergements et bons plans pour profiter pleinement de votre séjour urbain. - Un plan détachable, des cartes détaillées, des adresses futées et nos coups de coeur : retrouvez des cartes claires, des suggestions originales et des idées pour sortir des circuits classiques. Un guide incontournable pour les voyageurs curieux d'histoire, de culture et de découvertes urbaines, signé Petit Futé.