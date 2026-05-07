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#Roman jeunesse

Les Biscuits

Mi kim Sun, Sun Mi Kim

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Autour de nous errent des personnes tellement tristes, seules ou brisées qu'elles s'effacent peu à peu jusqu'à disparaître complètement. Jeseong est le seul à pouvoir les entendre. Il est hypersensible aux bruits et capte ce que nous ne percevons pas. Il s'est donné pour mission d'aider ces êtres, qu'il surnomme les "biscuits" , à reprendre confiance en eux. En ce moment, sa vie est plus bruyante que jamais, entre les disputes de ses parents, les rires moqueurs des brutes du lycée et le tapage de ses nouveaux voisins. Mais quand sa route croise celle d'un biscuit très particulier, Jeseong va devoir ignorer ce vacarme pour se concentrer sur l'essentiel.

Par Mi kim Sun, Sun Mi Kim
Chez Seuil jeunesse

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Auteur

Mi kim Sun, Sun Mi Kim

Editeur

Seuil jeunesse

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Les Biscuits

Mi kim Sun, Sun Mi Kim trad. Irène Thirouin-Jung

Paru le 07/05/2026

256 pages

Seuil jeunesse

15,90 €

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