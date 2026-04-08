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Et tes clients te diront oui !

Bastien Pelissier

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Pourquoi certains réussissent-ils à tout vendre... quand d'autres collectionnent les " Je dois réfléchir ", ou encore " C'est trop cher " ? Que vous soyez commercial, entrepreneur ou indépendant, gagner de l'argent dépend directement de votre capacité à persuader. Dans ce livre, je vais vous révéler ce que très peu de vendeurs savent - et vous montrer comment déclencher une envie irrésistible d'acheter chez vos prospects... sans avoir besoin de leur mettre la pression. Vous allez découvrir comment : désamorcer les objections avant même qu'elles apparaissent ; guider la décision du prospect sans jamais le forcer ; instaurer une confiance immédiate et solide. En suivant ma méthode, qui a fait ses preuves auprès de milliers de professionnels, vous identifierez ce qui donne envie aux prospects d'acheter, vous décuplerez votre force de persuasion, vous augmenterez vos taux de conversion, et donc vos revenus. Car vos clients... vous diront oui !

Par Bastien Pelissier
Chez J'ai lu

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Auteur

Bastien Pelissier

Editeur

J'ai lu

Genre

Garder la forme

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Et tes clients te diront oui !

Bastien Pelissier

Paru le 08/04/2026

256 pages

J'ai lu

19,95 €

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