La revanche de Kadhafi

Une satire mordante sur l'affaire qui a mené Nicolas Sarkozy en prison. A l'heure où les Français se demandent à quoi rime l'affaire Sarkozy et ce qu'elle peut bien nous raconter, un personnage frappe à la porte de leur imaginaire. Jeune conseiller juridique de préfecture, Paul Marsigny est propulsé par hasard dans les réseaux interlopes des financements libyens. Initié par la dangereuse Malika, cheffe des Amazones, la garde féminine de Kadhafi, il suit le pas alerte de son patron, l'énigmatique Hervé Gerlin, un préfet au-delà de tous soupçons. Autour d'eux rayonnent les acteurs de la future enquête libyenne. Beaucoup travaillent, d'autres s'enrichissent et tous semblent ignorer la lame de fond qui va engloutir leurs ambitions et emporter avec elle les espoirs d'une génération. Grand reporter à Paris Match depuis vingt-cinq ans, François de Labarre a couvert la campagne présidentielle de 2007, il a interviewé Kadhafi sous sa tente, à Tripoli, couvert une révolution arabe, sillonné le désert libyen avec les Touaregs. C'est lui qui a retrouvé dans Paris le destinataire du " document Mediapart " publié en mai 2012. Il a aussi recueilli l'un des derniers témoignages de Ziad Takieddine à Beyrouth, ce qui lui a valu d'être placé en garde à vue. Interrogé par les enquêteurs du " bureau Libye " de la PJ, il a vu à l'oeuvre les magistrats du Parquet national financier, recueilli les confidences de nombreux conseillers politiques de droite comme de gauche, des espions, des intermédiaires, qui lui ont inspiré cette comédie amère, brutale et drôle dans laquelle s'entrechoquent des personnages et des situations plus vraies que nature. L'auteur offre une grille de lecture originale, personnelle, fruit de son expérience et de la masse d'informations colossale produite par douze années d'enquête.