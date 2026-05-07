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#Imaginaire

Huda F

Xxx, Huda Fahmy

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Huda F. : quel fourre-tout es-tu ? un peu de tout, beaucoup de rire ! Inspirée de sa propre expérience, Huda Fahmy raconte l'adolescence avec humour et bienveillance - et casse tous les préjugés sur son passage. Huda et sa famille emménagent à Dearborn, où toutes les filles portent le voile. Dans son ancienne école, elle savait qui elle était, mais ici... elle se perd dans la masse. Elle essaie différents groupes : pas fashionista, pas sportive, pas geek... ni celle qui plaît à tous les garçons. Un peu de tout, et pourtant, personne ? Jusqu'au jour où elle comprend qu'il faut d'abord savoir ce qu'on n'est pas pour découvrir qui on est vraiment. Huda et sa famille viennent d'emménager à Dearborn, dans le Michigan, une ville marquée par une forte population musulmane. Dans son ancienne école, Huda savait exactement qui elle était : "la fille au hijab" . Mais à Dearborn, tout le monde est "la fille au hijab" . Perdue au milieu de filles qui lui ressemblent, Huda se sent invisible et comprend qu'elle doit désormais se définir autrement. Elle tente alors de trouver sa place en explorant différents groupes, sans jamais vraiment s'y reconnaître : elle n'est ni une fashionista, ni une sportive, ni une passionnée de jeux vidéo. Elle n'est pas non plus celle qui sait tout sur sa religion ni celle qui plaît à tout le monde. Elle est un peu de tout, ce qui lui donne l'impression de n'être personne. Jusqu'au jour où elle réalise qu'il faut parfois commencer par comprendre ce que l'on n'est pas pour découvrir qui l'on est vraiment.

Par Xxx, Huda Fahmy
Chez Editions Albouraq

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Auteur

Xxx, Huda Fahmy

Editeur

Editions Albouraq

Genre

Divers

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Huda F

Xxx, Huda Fahmy

Paru le 07/05/2026

192 pages

Editions Albouraq

22,00 €

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