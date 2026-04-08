The Geographer's Map to Romance

Un petit village gallois se met soudain à bouillonner de magie, phénomène qui inquiète autant qu'il enthousiasme les universitaires d'Oxford. Ni une ni deux, on fait appel au Pr Tarrant, spécialiste des catastrophes thaumaturgiques, pour étudier l'affaire. Les Pr Elodie et Gabriel Tarrant se retrouvent ainsi nez à nez sur le quai de la gare, eux qui ne se sont pas adressé la parole depuis... leur mariage, un an plus tôt. Confrontés à de terribles épreuves impliquant des explosions, un bouc particulièrement récalcitrant et des collègues un peu envahissants, ils vont devoir apprendre à faire équipe s'ils veulent sauver le Royaume-Uni.