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The Geographer's Map to Romance

India Holton

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Un petit village gallois se met soudain à bouillonner de magie, phénomène qui inquiète autant qu'il enthousiasme les universitaires d'Oxford. Ni une ni deux, on fait appel au Pr Tarrant, spécialiste des catastrophes thaumaturgiques, pour étudier l'affaire. Les Pr Elodie et Gabriel Tarrant se retrouvent ainsi nez à nez sur le quai de la gare, eux qui ne se sont pas adressé la parole depuis... leur mariage, un an plus tôt. Confrontés à de terribles épreuves impliquant des explosions, un bouc particulièrement récalcitrant et des collègues un peu envahissants, ils vont devoir apprendre à faire équipe s'ils veulent sauver le Royaume-Uni.

Par India Holton
Chez J'ai lu

|

Auteur

India Holton

Editeur

J'ai lu

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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The Geographer's Map to Romance

India Holton trad. Anne Busnel

Paru le 08/04/2026

416 pages

J'ai lu

20,90 €

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