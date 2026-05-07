Le Viêt Nam en 100 questions

Le Viêt Nam est-il encore communiste ? Est-il un futur géant économique ? Les terres rares sont-elles l'avenir du pays ? Qu'est-ce que la "diplomatie du bambou" ? La Chine est-elle en train d'acheter le Viêt Nam ? Carrefour économique et culturel entre les sphères asiatique et occidentale, le Viêt Nam, avec 105 millions d'habitants, est devenu le seizième pays le plus peuplé au monde et la nouvelle destination prisée du tourisme français. En moins de trente ans, il s'est émancipé de son histoire guerrière pour sortir de la pauvreté. Sa croissance annuelle de 6 à 7 % défie ses dynamiques voisins tels Singapour, la Corée du Sud ou Taïwan. A l'image du modèle chinois, le Viêt Nam de Tô Lâm exerce un autoritarisme politique combiné au libéralisme économique où l'enrichissement individuel prime sur les libertés individuelles. En 100 questions clés, l'auteur décrypte les transformations d'un pays devenu un acteur de poids dans la région, ses défis économiques, écologiques, géopolitiques, sécuritaires et sociétaux. Comprendre l'ensemble de ces enjeux est essentiel si la France souhaite jouer d'une nouvelle influence en Asie.