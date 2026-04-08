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#Roman francophone

La porteuse de lettres

Francesca Giannone

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Italie, années 1930. Un car s'arrête sur la place de Lizzanello, petit village des Pouilles. Carlo, l'enfant du Sud, en descend, accompagné d'Anna, sa femme. Originaire du Nord, celle-ci découvre une terre inconnue, figée dans le temps, écrasée par le poids des traditions. Anna ne va pas à l'église, aime lire, est curieuse. Elle est, aux yeux des villageois, " l'étrangère ". Contre l'avis de Carlo, elle devient la première postière de Lizzanello. Pendant plus de vingt ans, d'abord à pied puis à bicyclette, elle délivre le courrier : les missives des amants, les lettres des hommes envoyés au front ou partis chercher fortune à l'étranger. Trait d'union entre les habitants, Anna connaît tous leurs secrets. Mais il en est un qu'elle gardera jusqu'à sa mort. Au gré des événements de l'Histoire, Francesca Giannone, qui s'est inspirée du passé de son arrière-grand-mère factrice, dresse le portrait d'un esprit libre et livre une bouleversante histoire d'amour.

Par Francesca Giannone
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Francesca Giannone

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Romance historique

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La porteuse de lettres

Francesca Giannone trad. Françoise Bouillot

Paru le 15/04/2026

576 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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