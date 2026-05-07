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Harmonies zen

Sara Muzio

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Harmonies Zen est une invitation à ralentir et à se reconnecter à soi, à travers le coloriage inspiré de la philosophie zen. Ce livre propose un parcours créatif apaisant, peuplé de jardins secs, bonsaïs, pagodes, temples et paysages empreints d'équilibre et de sérénité, inspirés de la culture japonaise. Les illustrations originales de Sara Muzio, élégantes et richement détaillées, encouragent la concentration, la pleine conscience et le lâcher-prise. Chaque page devient un moment de méditation active, où le geste créatif apaise l'esprit et libère les tensions. Imprimé sur un papier épais de haute qualité, Harmonies Zen garantit une expérience de coloriage fluide et agréable, adaptée aux crayons, feutres et stylos. Un ouvrage idéal pour celles et ceux qui recherchent détente, bien-être créatif et inspiration artistique.

Par Sara Muzio
Chez White Star

|

Auteur

Sara Muzio

Editeur

White Star

Genre

Coloriages adultes

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Harmonies zen

Sara Muzio

Paru le 07/05/2026

96 pages

White Star

9,90 €

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Scannez le code barre 9788832916690
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