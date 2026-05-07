Stelvision 365

Explorez le ciel avec ce véritable guide de base ! Sous la forme pratique d'un dépliant cartonné et plastifié, il comprend une carte du ciel tournante pour situer les étoiles et constellations, et trois volets thématiques qui vous emmènent vers les planètes et autres curiosités célestes. Le disque rotatif donne l'aspect général du ciel chaque jour de l'année et à toute heure de la nuit, en France métropolitaine, Belgique, Suisse, Canada et lieux de latitude comparable (entre 40° à 55° de latitude nord environ). A l'intérieur du dépliant, des cartes spécifiques donnent la position des planètes facilement identifiables à l'oeil nu. Ainsi Jupiter, Saturne, Mars et Vénus peuvent être suivies dans leurs déplacements jusqu'en 2031, et des mises à jour sont téléchargeables sur le site Stelvision pour les années ultérieures. Des curiosités du ciel profond sont également présentées, choisies parmi les plus remarquables amas d'étoiles, nébuleuses et galaxies. Des cartes de repérage aident à découvrir ces objets immensément lointains, avec un télescope ou de simples jumelles. Cette 16ème édition entièrement revue comprend une cartographie encore plus claire et précise, et de nouvelles illustrations pour comprendre le ciel. Produit conçu et fabriqué en France. Vendu à plus de 200 000 exemplaires depuis 2011.